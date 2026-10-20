Pauri News: भगवान राम की उत्सव मूर्ति के किए दर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Tue, 20 Oct 2026 06:59 PM IST
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देवप्रयाग। भगवान राम की तपस्थली देवप्रयाग में विजयदशमी पर्व श्रद्धा भक्ति से मनाया गया। पंरपरानुसार प्राचीन रघुनाथ मंदिर में भगवान की उत्सव मूर्ति प्रांगण स्थित प्राचीन पत्थर की छत्री में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन को रखी गई। जहां तीर्थ पुरोहित समाज व क्षेत्रवासियों द्वारा नवरात्र की हरियाली भगवान को समर्पित कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया गया। पुजारी पं. समीर पंचपुरी ने सभी पूजन विधि संपन्न कर श्रद्धालुओं को रोली लगाकर हरियाली बांटी। दशानन रावण पर अयोध्या पति राजा राम की विजय के उपलक्ष्य में यहां उत्सव मूर्ति की विशेष आरती भी की गई। नगर के परंपरागत लोक वादकों द्वारा इस अवसर पर ढोल दमाऊ से नौबत बजाकर भगवान राम का वंदन किया गया। संवाद
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