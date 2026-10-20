Pauri News: देवलगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट से लोग परेशान

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खिर्सू ब्लॉक के देवलगढ़ क्षेत्र में करीब एक महीने से पेयजल आपूर्ति से ग्रामीण परेशान हैं। लोग हैंडपंपों और प्राकृतिक जलस्रोतों के सहारे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। भटोली पेयजल योजना की लाइन कोल्ठा गांव के समीप क्षतिग्रस्त होने से यह संकट पैदा हुआ है। देवलगढ़ प्रधान सुमन देवी ने बताया कि पिछले एक-डेढ़ महीने से कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। पूरे महीने में केवल चार से पांच दिन ही पेयजल आपूर्ति सही तरीके से हो पाई है। देवलगढ़ के ताजबर कुमार और अखाड़ा के रोहित, मोहन पुरी स्वयं फीटर सुनील के साथ कोल्ठा, भैंसकोट गांव के नीचे क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन ठीक करने पहुंचे, लेकिन सफलता नहीं मिल पायी। प्रधान प्रतिनिधि ताजबर ने बताया कि विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जलसंस्थान के जेई आयुष कंडारी ने बताया कि भटोली पेयजल योजना की पाइप लाइन जिस स्थल पर क्षतिग्रस्त हुई है उसे ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही लाइन ठीक कर क्षेत्र में सामान्य पेयजल आपूर्ति की जाएगी।