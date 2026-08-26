Pauri News: कांग्रेस अध्यक्ष का सियासी प्रहार, बेरोजगारी व महंगाई पर घेरी सरकार

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बुधवार को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गोदियाल ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस ने देशहित के लिए सब कुछ किया है। दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आते ही बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस योजना तैयार की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, वरिष्ठ नेता सुंदर लाल मुयाल, अरुणा कुमार, अनूप सिंह, भरत सिंह, अनिल कुमार, श्रीकांत, तस्लीम जावेद, राहत हुसैन, विजय दर्शन बिष्ट, आशीष नेगी, कमला नेगी आदि मौजूद रहे। संचालन यशोदा नेगी ने किया।- बिजली गुल होने पर गोदियाल ने कसा तंजगणेश गोदियाल जैसे ही मंच से संबोधन के लिए पहुंचे वैसे ही अचानक प्रेक्षागृह की बिजली गुल हो गई। गोदियाल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि उनकी आवाज को जनता तक नहीं पहुंचने देने के लिए ऐसे प्रयास किए जाएंगे। उनकी इस टिप्पणी पर कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दीं। इसी बीच करीब दो मिनट बाद बिजली आ गई।महिलाओं के लिए सरकार का काम सराहनीय : ऋतु खंडूड़ीफोटोपाबौ/थलीसैंण/कोटद्वार। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पैठाणी व थलीसैंण में रक्षाबंधन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुए। पैठाणी में हुए समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण व कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रतिभाग कर सरकार की योजनाओं की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री डॉ. रावत को राखी बांधी। कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस मौके पर राज्य मंत्री अनुराधा वालिया, डॉ. दीपा रावत, ब्लॉक प्रमुख थलीसैंण सुनीता रावत, ब्लॉक प्रमुख पाबौ लता देवी, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमिला भंडारी, प्रियंका रावत, रजनी देवी, शर्मिला भट्ट, मोनिका देवी, सुलोचना देवी आदि मौजूद रहे। वही कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी ने बुधवार को मालिनी गौरव सेनानी एवं पूर्व अर्धसैनिक बल संगठन की ओर से आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पूर्व सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन का पर्व मनाया। कार्यक्रम में संगठन अध्यक्ष कुबेर जलाल, श्रीधर प्रसाद केष्टवाल, दौलत सिंह रावत, पार्षद राजेंद्र बिष्ट, प्रमोद केष्टवाल मौजूद रहे।