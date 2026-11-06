Pauri News: बैडमिंटन में आयुषी व शुभम जीते

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

त्योहारों पर पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देशपौड़ी। त्योहारी सीजन को देखते हुए एसएसपी सर्वेश पंवार ने सभी पुलिस अफसरों व कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीसी के माध्यम से अफसरों की बैठक लेकर उन्हें बाजार क्षेत्रों में गश्त और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने को कहा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्रों में विशेष सतर्कता व पुलिस व्यवस्था बनाए रखने को कहा। साथ ही बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट ड्यूटी, नियमित पैदल गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाने को कहा। एसएसपी ने दिवाली पर्व में अराजक तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कहा कि त्योहारी सीजन में पुलिस दिन और रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए।वन्यजीव अधिनियम के संशोधन पर विचार करे सरकार : मुयालपौड़ी। कांग्रेस नेता व पूर्व आईएएस सुंदर लाल मुयाल ने पत्रकार वार्ता कर जिले में गुलदारों की बढ़ती दहशत से निजात दिलाने के लिए ठोस योजना बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को वन्यजीव अधिनियम 1872 में संशोधन कर गुलदार को सूची एक से हटाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते पलायन और गुलदार के हमलों को लेकर सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है, वहीं गुलदार की दहशत से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पौड़ी क्षेत्र में लगातार गुलदार के हमले हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। मुयाल ने अंकिता भंडारी प्रकरण का भी जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। कहा कि उनकी सरकार आई तो जिला मुख्यालय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ठोस योजना के तहत कार्य किया जाएगा।कुई के छात्रों को प्रशासन ने दिए कंप्यूटरपाबौ। विकासखंड के ग्राम पंचायत कुई में छात्र-छात्राओं को ग्रामीण स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत को कंप्यूटर प्रदान किए हैं। ग्राम प्रधान साक्षी के अनुरोध पर डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कंप्यूटर मुहैया कराए हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में 10 से 12 छात्र हैं, जिनके पास कंप्यूटर शिक्षा का अभाव है। बताया कि इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। जबकि ग्राम पंचायत में कंप्यूटर शिक्षण के लिए प्रशिक्षक भी मौजूद हैं। उन्होंने इस व्यवस्था के लिए प्रशासन का आभार जताया।