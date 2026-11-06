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Pauri News: साफ्ट बॉल थ्रो में जिया और रिले दौड़ में चंदन ने बाजी मारी

Fri, 06 Nov 2026 05:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:31 PM IST
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Jiya won the softball throw and Chandan won the relay race
पौड़ी। शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राइंका पोखड़ा में समावेशी एकीकृत खेलकूद प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रमुख संजय गुसाईं ने किया।
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प्रतियोगिता के सॉफ्ट बॉल थ्रो में जिया नेगी प्रथम, अमित द्वितीय व रोशनी तृतीय रहीं। रिले दौड़ में उत्तम सिंह ने पहला, सूर्यपाल ने दूसरा और संतोष ने तीसरा स्थान पाया। 100 मीटर दौड़ में चंदन प्रथम, विनोद भंडारी द्वितीय और सतपाल तृतीय रहे। सामाजिक विज्ञान विषय पर हुई क्विज में अंशिका ने पहला, तन्मय रावत ने दूसरा और शिक्षा ने तीसरा स्थान पाया। प्रश्नोत्तरी में आकृति प्रथम, जागृति द्वितीय और सोनाली तृतीय रहीं। मॉडल प्रदर्शनी में आकांक्षा ने पहला, अनिरुद्ध ने दूसरा और सामी ने तीसरा स्थान पाया।
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बाल प्रोजेक्ट मेले के तहत विज्ञान वर्ग में आरूष प्रथम, दिव्या द्वितीय और नेहा तृतीय रहीं। गणित वर्ग में अंशिका ने पहला, शिवानी ने दूसरा और वंश ने तीसरा स्थान पाया। सामाजिक विज्ञान वर्ग में अंशिका प्रथम, काव्य द्वितीय और निकिता तृतीय रहीं। इस मौके पर बीडीओ बीरेंद्र सिंह असवाल, बीईओ मनोज जोशी, अध्यक्ष प्रधान संघ दीपक सिंह, प्रभुशरण बुड़ाकोटी, मनोज रावत आदि मौजूद रहे।
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