Pauri News: 16.68 करोड़ से बनेगा 12.75 किमी लंबा मोटर मार्ग

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देवप्रयाग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में तोली-चपोली से ग्वालना नगर तक 12.75 किमी लंबे मोटर मार्ग का शिलान्यास सोमवार को विधायक विनोद कंडारी ने किया। मार्ग निर्माण और पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के लिए 16.68 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। मोटर मार्ग के बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ आवागमन सुगम होगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विनोद बिष्ट, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र रावत, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चंद सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।