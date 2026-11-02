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Nainital News: तेज धूप खिलने से दिन का तापमान भी एक डिग्री उछला

Mon, 02 Nov 2026 01:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 02 Nov 2026 01:23 AM IST
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With bright sunshine, the daytime temperature also rose by one degree.
हल्द्वानी/नैनीताल। दिनभर तेज धूप के कारण रविवार को मौसम में गर्माहट रही। मौसम विभाग की ओर से भी मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई थी। तेज धूप से तापमान में एक डिग्री का इजाफा हुआ और अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 18.8 और न्यूनतम 10.2 डिग्री गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 24 घंटे में बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना बनी है। इधर, नैनीताल में मौसम ठंड में इजाफा हुआ है। संवाद
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