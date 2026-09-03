Nainital News: नाले की रोकथाम नहीं होने पर करेंगे आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 03 Sep 2026 01:32 AM IST
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भीमताल (नैनीताल)। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने बुधवार को अलचौना के तोक पांडेछोड़ में आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन से लोगों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। साथ ही नाले की रोकथाम के लिए मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर बेतालघाट के जावासेरा में रमेश सिंह और जीवन चंद्र के मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे भवन को खतरा हो गया है। तेज सिंह के आंगन का हिस्सा भी धंसने से लोग परेशान हैं। पटवारी सागर बधानी ने बताया कि आपदा की दृष्टि से पूर्व में भी भवन स्वामियों को नोटिस दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें अन्य जगह रखा गया है। संवाद
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