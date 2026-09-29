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हल्द्वानी एमबीपीजी कालेज में छात्रसंघ मतदान जारी: दस बजे तक 2.20% वोटिंग; मारपीट के आरोप से बढ़ी हलचल

Tue, 29 Sep 2026 11:01 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 29 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

हल्द्वानी के एमबीपीजी कालेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। दस बजे तक कुल 2.20% वोटिंग हुई। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बीच एबीवीपी प्रत्याशी ने बाहर से आए छात्र से मारपीट का आरोप लगाया, जिससे हलचल बढ़ गई। 

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Voting underway for student union elections at MBPG College Haldwani
हल्द्वानी एमबीपीजी कालेज में छात्रसंघ मतदान जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी एमबीपीजी कालेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर गहमागहमी है। सुबह दस बजे तक कुल 2.20 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें छात्राओं का 1.5 प्रतिशत और छात्रों का 3.15 प्रतिशत मतदान रहा। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बीच एबीवीपी प्रत्याशी ने कालेज में घुसकर वोट देने आए छात्र से मारपीट का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी लेने एसपी सिटी मनोज कत्याल मौके पर पहुंचे। वहीं, एसडीएम मोनिका ने भी कालेज पहुंचकर प्राचार्य से जानकारी ली।

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आईटीआई गैंग के सरगना देवेंद्र बिष्ट हिरासत में
हल्द्वानी पुलिस ने आईटीआई गैंग के सरगना देवेंद्र बिष्ट को हिरासत में लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल के मुताबिक देवेंद्र बिष्ट के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। छात्रसंघ चुनाव प्रभावित करने की आशंका पर उसे हिरासत में लिया गया। एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने कहा कि अराजकता फैलाने या ऐसा प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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