Nainital News: एनएच के पास मकानों में दरारें बढ़ने से ग्रामीण चिंतित

विज्ञापन

ग्राम प्रधान नीमा देवी ने बताया कि क्षेत्र के चनी राम, नीरज कुमार, महेश लाल, आनंद राम, महेश राम, ईश्वर सिंह नेगी और प्रकाश सिंह आदि ग्रामीणों के भवनों और दुकानों में दरारें बढ़ने लगी हैं। उन्होंने कहा यदि भू-धंसाव इसी तरह जारी रहा तो केवल भवन ही नहीं, बल्कि ग्राम सभा की भूमि और खेती भी इसकी चपेट में आ सकती है। पूर्व ग्राम प्रधान अर्जुन नेगी ने बताया कोसी नदी से ऊपर की तरफ लगातार भूमि धंस रही हैं। वहीं एनएच के अधिकारी सड़क में आई दरारों को भरने में लगे हुए हैं।- टीएचडीसी की टीम को सड़क और घरों में पड़ी दरारों के सर्वे लिए लिखा गया हैं। क्षेत्र में जल्द ही टीम जांच करेगी और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - प्रकाश सिंह रौतेला, सहायक अभियंता एनएच