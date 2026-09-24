Nainital News: लक्ष्य की कप्तानी में कंगारुओं को धूल चटाकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक

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भारत अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बुधवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में तीसरे अनौपचारिक एक दिवसीय में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को छह विकेट से हराया। हल्द्वानी के कप्तान लक्ष्य राय चंदानी के 110 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई।ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 254 रन बनाए। जवाब में, भारत ने 41.2 ओवर में चार विकेट खोकर 255 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। लक्ष्य राय चंदानी ने 106 गेंदों में 110 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस सीरीज में यह उनका पहला शतक है।