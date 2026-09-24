फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Under Laksya's captaincy, India achieved a hat-trick of wins by crushing the Kangaroos.

Nainital News: लक्ष्य की कप्तानी में कंगारुओं को धूल चटाकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक

Thu, 24 Sep 2026 01:25 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 24 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Under Laksya's captaincy, India achieved a hat-trick of wins by crushing the Kangaroos.
हल्द्वानी।
विज्ञापन

भारत अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बुधवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में तीसरे अनौपचारिक एक दिवसीय में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को छह विकेट से हराया। हल्द्वानी के कप्तान लक्ष्य राय चंदानी के 110 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई।



ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 254 रन बनाए। जवाब में, भारत ने 41.2 ओवर में चार विकेट खोकर 255 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। लक्ष्य राय चंदानी ने 106 गेंदों में 110 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस सीरीज में यह उनका पहला शतक है।
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed