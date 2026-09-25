Nainital News: विद्युत संविदा कर्मियों ने उठाया नियमितीकरण का मुद्दा

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रामपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में बृहस्पतिवार को आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश, अति विशिष्ट अतिथि यूपीसीएल के मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसई रवि कुमार राजौरा, संगठन के सलाहकार दीपक पाठक और दीप चंद्र पाठक ने हिस्सा लिया। विधायक हृदयेश ने संविदा कर्मचारियों की मांगों को सदन में उठाने का आश्वासन दिया।मुख्य अभियंता त्रिपाठी ने कर्मचारियों के मांगपत्र को मुख्यालय भेजने का आश्वासन दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि समान वेतन की दिशा में अब तक मिली सफलता में सभी के प्रयास रहे। प्रदेश महामंत्री मनोज पंत ने संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ और ग्रेच्युटी की नियमानुसार कटौती तथा भुगतान का मुद्दा उठाया। सम्मेलन में कैलाश उपाध्याय, प्रेम भट्ट, कंचन जोशी, रवि बिष्ट, रोहित मिश्रा, सुभाष डोभाल, मनीष पांडे आदि मौजूद रहे।