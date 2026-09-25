Nainital News: प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज फुटबाल टूर्नामेंट में शेरवुड कॉलेज ने जीती ट्रॉफी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 25 Sep 2026 02:12 AM IST
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नैनीताल। अजमेर में आयोजित प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज फुटबाल टूर्नामेंट में नैनीताल के शेरवुड कॉलेज की टीम ने फाइनल में मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल को 1-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया।
प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने बताया कि टूर्नामेंट में शेरवुड कॉलेज की टीम ने मेयो कॉलेज, मेयो राइजिंग, बीके बिरला स्कूल और मयूर स्कूल को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में शेरवुड का मुकाबला सिंधिया स्कूल, ग्वालियर से हुआ जिसमें शेरवुड ने 3-2 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।
फाइनल में शेरवुड कॉलेज और विनबर्ग एलन, मसूरी के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। शेरवुड के खिलाड़ियों ने 1-0 से जीत हासिल की और ट्रॉफी अपने नाम की। अली अब्बास को गोल्डन बूट, मेहर पटेल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अजय भक्त कोच ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया।
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प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने बताया कि टूर्नामेंट में शेरवुड कॉलेज की टीम ने मेयो कॉलेज, मेयो राइजिंग, बीके बिरला स्कूल और मयूर स्कूल को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में शेरवुड का मुकाबला सिंधिया स्कूल, ग्वालियर से हुआ जिसमें शेरवुड ने 3-2 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।
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फाइनल में शेरवुड कॉलेज और विनबर्ग एलन, मसूरी के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। शेरवुड के खिलाड़ियों ने 1-0 से जीत हासिल की और ट्रॉफी अपने नाम की। अली अब्बास को गोल्डन बूट, मेहर पटेल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अजय भक्त कोच ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया।
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