Nainital News: प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज फुटबाल टूर्नामेंट में शेरवुड कॉलेज ने जीती ट्रॉफी

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प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने बताया कि टूर्नामेंट में शेरवुड कॉलेज की टीम ने मेयो कॉलेज, मेयो राइजिंग, बीके बिरला स्कूल और मयूर स्कूल को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में शेरवुड का मुकाबला सिंधिया स्कूल, ग्वालियर से हुआ जिसमें शेरवुड ने 3-2 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।फाइनल में शेरवुड कॉलेज और विनबर्ग एलन, मसूरी के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। शेरवुड के खिलाड़ियों ने 1-0 से जीत हासिल की और ट्रॉफी अपने नाम की। अली अब्बास को गोल्डन बूट, मेहर पटेल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अजय भक्त कोच ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया।