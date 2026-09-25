Nainital News: ज्योलीकोट और आसपास के मरीजों को प्राथमिकता के साथ देखें डॉक्टर

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उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को भी तत्काल जानकारी के अलावा मरीज के इलाज और भर्ती से संबंधित शुल्क माफी के लिए आवेदन जमा करने के लिए भी कहा। इधर सीएमओ डॉ. रश्मि पंत ने भी एसटीएच और उजाला सिग्नेस अस्पताल जाकर ज्योलीकोट के भर्ती मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी से लेकर भर्ती प्रक्रिया तक गर्भवती महिला, बुजुर्ग और संक्रमित मरीजों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत बेड की व्यवस्था करने को कहा। विज्ञापन

उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को भी तत्काल जानकारी के अलावा मरीज के इलाज और भर्ती से संबंधित शुल्क माफी के लिए आवेदन जमा करने के लिए भी कहा। इधर सीएमओ डॉ. रश्मि पंत ने भी एसटीएच और उजाला सिग्नेस अस्पताल जाकर ज्योलीकोट के भर्ती मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी से लेकर भर्ती प्रक्रिया तक गर्भवती महिला, बुजुर्ग और संक्रमित मरीजों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत बेड की व्यवस्था करने को कहा।

हल्द्वानी। सुशीला तिवारी अस्पताल में ज्योलीकोट या उसके आसपास के क्षेत्रों से आने वाले ऐसे तीव्र वायरल हेपेटाइटिस,पेट और आंतों का संक्रमण, पीलिया, बुखार आदि के लक्षण वाले मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर देखने के निर्देश जारी हुए हैं। एमएस डॉ. अरुण जोशी ने ऐसे मरीजों को तत्काल भर्ती करने और ड्यूटी पर मौजूद कंसल्टेंट को तुरंत सूचित करने के भी निर्देश दिए हैं।