Nainital News: रामगढ़ में तेंदुए ने बकरी को मारा, लोगों में दहशत

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गरमपानी (नैनीताल)। रामगढ़ ब्लॉक के सिरसा गांव में बुधवार को तेंदुए ने बकरी को निवाला बनाया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बकरी को छोड़कर जंगल में भाग गया। त्रिलोक सिंह जीना ने बताया कि उनकी बकरी पास ही जंगल में गई थी। तभी तेंदुए ने एक बकरी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर बृहस्पतिवार को वन कर्मी अनिल बोरा, प्रदीप मौर्य और धर्मपाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा। चौनीखेत निवासी अनूप सिंह जीना ने बताया कि सिरसा गांव में अक्सर तेंदुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। संवाद