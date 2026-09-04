Nainital News: बनभूलपुरा में बिना अनुमति संचालित दो मदरसे सील

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सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के गठन के बाद मदरसा बोर्ड को भंग किया जा चुका है। अब मदरसों को शिक्षा विभाग और उत्तराखंड मदरसा प्राधिकरण में पंजीकरण कराने के बाद संचालन की अनुमति लेनी होती है। विज्ञापन

जब बनभूलपुरा में बिना अनुमति मदरसा संचालित होने की सूचना मिली तब टीम जांच के लिए पहुंची थी। दोनों मदरसों के संचालकों से बातचीत में पता चला कि संचालन अनुमति व अन्य दस्तावेज भी नहीं थे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जांच लगातार जारी है, अगर अन्य मदरसों के बारे में शिकायत मिलती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के गठन के बाद मदरसा बोर्ड को भंग किया जा चुका है। अब मदरसों को शिक्षा विभाग और उत्तराखंड मदरसा प्राधिकरण में पंजीकरण कराने के बाद संचालन की अनुमति लेनी होती है।जब बनभूलपुरा में बिना अनुमति मदरसा संचालित होने की सूचना मिली तब टीम जांच के लिए पहुंची थी। दोनों मदरसों के संचालकों से बातचीत में पता चला कि संचालन अनुमति व अन्य दस्तावेज भी नहीं थे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जांच लगातार जारी है, अगर अन्य मदरसों के बारे में शिकायत मिलती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

हल्द्वानी। बनभूलपुरा में बिना अनुमति संचालित हो रहे दो मदरसों को प्रशासन की टीम ने बृहस्पतिवार शाम सील कर दिया। इनमें चोरगलिया रोड स्थित मकरजी दारुल उलुम इसातुल हक मदरसा और आजाद नगर के लाइन नंबर 18 में संचालित मदरसा तालीम उल इस्लाम पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम मोनिका आर्य भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे।