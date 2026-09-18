Nainital News: दोगांव के पास मलबा आने से यातायात बाधित

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सुबह दोगांव के पास मलबा गिरने से वाहनों की कतारें लग गईं। इसी दौरान एसएसपी का वाहन भी जाम में फंस गया। इस पर उन्होंने वाहन से उतरकर एनएचएआई की टीम से जेसीबी मशीन से मलबा हटवाकर यातायात सुचारू कराया। विज्ञापन

एनएचएआई के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग की टीम लगातार जेसीबी मशीन से मलबा साफ कर रही है। उन्होंने बताया कि दोगांव-डोलमार के बीच पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। सुबह दोगांव के पास मलबा गिरने से वाहनों की कतारें लग गईं। इसी दौरान एसएसपी का वाहन भी जाम में फंस गया। इस पर उन्होंने वाहन से उतरकर एनएचएआई की टीम से जेसीबी मशीन से मलबा हटवाकर यातायात सुचारू कराया।एनएचएआई के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग की टीम लगातार जेसीबी मशीन से मलबा साफ कर रही है। उन्होंने बताया कि दोगांव-डोलमार के बीच पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है।

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नैनीताल। हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पर दोगांव और डोलमार के बीच पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण बृहस्पतिवार को फिर यातायात बाधित हुआ। इसी दाैरान जाम में फंसे एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने वाहन से उतरकर जेसीबी मशीन से मलबा हटवाकर यातायात सुचारू कराया।