रामनगर: खेत में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी

रामनगर शहर के हिम्मतपुर ब्लॉक के गेट नंबर 64 के पास स्थित एक खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद निवासी 30 वर्षीय अर्जुन पुत्र सुनील हिम्मतपुर के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। रक्षाबंधन पर वह अपने घर गया था। इसके बाद वह 27 अगस्त को वापस रेस्टोरेंट पहुंचा। इसके बाद से वह लापता रेस्टोरेंट से कही चला गया। बृहस्पतिवार सुबह लोगों को गेट नंबर 64 के पास मौजूद एक खेत से तेज दुर्गंध आई। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे me लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। विज्ञापन



कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि शव कई दिन पुराना है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी होगी। टक्कर लगने के बाद युवक सड़क से छिटककर समीप स्थित खेत में जा गिरा, जहां वह लोगों की नजर से ओझल रहा। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बताया कि मृतक के तीन बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद निवासी 30 वर्षीय अर्जुन पुत्र सुनील हिम्मतपुर के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। रक्षाबंधन पर वह अपने घर गया था। इसके बाद वह 27 अगस्त को वापस रेस्टोरेंट पहुंचा। इसके बाद से वह लापता रेस्टोरेंट से कही चला गया। बृहस्पतिवार सुबह लोगों को गेट नंबर 64 के पास मौजूद एक खेत से तेज दुर्गंध आई। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे me लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया।कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि शव कई दिन पुराना है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी होगी। टक्कर लगने के बाद युवक सड़क से छिटककर समीप स्थित खेत में जा गिरा, जहां वह लोगों की नजर से ओझल रहा। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बताया कि मृतक के तीन बच्चे हैं।

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