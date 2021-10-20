Nainital News: कटौती प्रभावित क्षेत्रों का नाम देना होगा यूपीसीएल को

विज्ञापन





ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से बिजली ठप

हल्द्वानी। नैनीताल रोड पर रानीबाग क्षेत्र में अनियंत्रित वाहन ने यूपीसीएल का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे रानीबाग बिजलीघर से जुड़े इलाके की बिजली ठप हो गई। रविवार सुबह आठ से लेकर शाम पांच बजे तक 400 की आबादी बिजली संकट से जूझती रही। एसडीओ उज्ज्वल भास्कर ने बताया कि रविवार की सुबह वाहन की टक्कर से 250 केवीए का ट्रांसफार्मर डेमेज हो गया। इससे आपूर्ति बाधित हो गई। लाइन पर शटडाउन की वजह से इस काम में देरी हुई, बारिश ने भी व्यवधान डाला। विज्ञापन



शीशमहल में आज कटेगी बिजली

हल्द्वानी। रानीबाग बिजलीघर की लाइन में कंडक्टर बदलने के लिए यूपीसीएल की ओर से रविवार को शटडाडन शेड्यूल जारी किया गया था। इसके तहत सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक भुजियाधाट से लेकर शीशमहल तक बिजली गुल रही। बिजलीघर के तीन फीडरों से जुड़ी 15 हजार से अधिक की आबादी को पांच घंटे बिजली संकट से जूझना पड़ा। अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि सोमवार को 13 बीघा बिजलीघर के धान मिल, उजालानगर, मंडी, नई बस्ती फीडर और जीआईएस शीशमहल के हाइडिल गेट फीडर की बिजली बाधित रहेगी। विज्ञापन विज्ञापन

ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से बिजली ठपहल्द्वानी। नैनीताल रोड पर रानीबाग क्षेत्र में अनियंत्रित वाहन ने यूपीसीएल का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे रानीबाग बिजलीघर से जुड़े इलाके की बिजली ठप हो गई। रविवार सुबह आठ से लेकर शाम पांच बजे तक 400 की आबादी बिजली संकट से जूझती रही। एसडीओ उज्ज्वल भास्कर ने बताया कि रविवार की सुबह वाहन की टक्कर से 250 केवीए का ट्रांसफार्मर डेमेज हो गया। इससे आपूर्ति बाधित हो गई। लाइन पर शटडाउन की वजह से इस काम में देरी हुई, बारिश ने भी व्यवधान डाला।शीशमहल में आज कटेगी बिजलीहल्द्वानी। रानीबाग बिजलीघर की लाइन में कंडक्टर बदलने के लिए यूपीसीएल की ओर से रविवार को शटडाडन शेड्यूल जारी किया गया था। इसके तहत सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक भुजियाधाट से लेकर शीशमहल तक बिजली गुल रही। बिजलीघर के तीन फीडरों से जुड़ी 15 हजार से अधिक की आबादी को पांच घंटे बिजली संकट से जूझना पड़ा। अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि सोमवार को 13 बीघा बिजलीघर के धान मिल, उजालानगर, मंडी, नई बस्ती फीडर और जीआईएस शीशमहल के हाइडिल गेट फीडर की बिजली बाधित रहेगी।

हल्द्वानी। यूपीसीएल को बिजली कटौती से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के नाम अब सार्वजनिक करने होंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बिजली बाधित होने संबंधी प्रसारित सूचना पर नाराजगी जताई है। विद्युत फीडरों से जुड़े इलाकों में घंटों बिजली ठप रहती है लेकिन ऊर्जा निगम प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के नामों का उल्लेख नहीं करता। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर ने कुमाऊं के चीफ इंजीनियर को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में जिस फीडर में बिजली कटौती की जाए, उसकी सूचना के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के नामों का जिक्र अनिवार्य रूप से करें।