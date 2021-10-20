फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   124 intern doctors to be on strike from today over stipends.

Nainital News: स्टाइपेंड के लिए आज से हड़ताल पर रहेंगे 124 इंटर्न डॉक्टर

Mon, 07 Sep 2026 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 07 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
124 intern doctors to be on strike from today over stipends.
हल्द्वानी।
विज्ञापन

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के 124 एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इंटर्न डॉक्टरों ने वर्तमान में मिल रहे 17 हजार मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार करने की मांग की है। वे सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल परिसर में हड़ताल करेंगे।

प्राचार्य को दिए ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि हड़ताल के दौरान 124 इंटर्न डॉक्टर अपनी नियमित इंटर्नशिप ड्यूटी नहीं करेंगे। इंटर्न की हड़ताल का सीधा असर अस्पताल की ओपीडी, वार्ड और विभिन्न विभागों में मरीजों से जुड़े नियमित कामकाज पर पड़ने की संभावना है। इंटर्न डॉक्टर वरिष्ठ डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मरीजों की जांच, वार्ड में मरीजों की निगरानी, फाइल व रिपोर्ट से जुड़े काम, मरीजों को विभागीय स्तर पर ले जाने-लाने तथा अन्य नियमित चिकित्सकीय गतिविधियों में सहयोग करते हैं। ऐसे में चार घंटे तक इनकी अनुपस्थिति से विभागों में काम का दबाव अन्य चिकित्सकीय स्टाफ पर बढ़ सकता है। हालांकि इंटर्न डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी में मरीजों का उपचार जारी रहेगा। प्राचार्य डाॅ. अजय आर्या ने बताया कि सभी स्टूडेंट हैं और काफी सहयोगी हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed