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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The palanquin procession of Goddesses Nanda and Sunanda will be taken out in Bhowali today.

Nainital News: आज भवाली में निकलेगा मां नंदा-सुनंदा का डोला

Wed, 23 Sep 2026 02:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 23 Sep 2026 02:21 AM IST
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The palanquin procession of Goddesses Nanda and Sunanda will be taken out in Bhowali today.
भवाली(नैनीताल)। मां नंदा-सुनंदा महोत्सव भवाली में मंगलवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्र के स्कूली बच्चों की ओर से सुंदर प्रस्तुति दी गई। वहीं शाम को लोकगायकों के कुमाऊंनी और गढ़वाली गीतों पर लोग झूमते हुए नजर आए। देवी मंदिर में स्थापित मां नंदा-सुनंदा मूर्ति की स्थानीय लोगों ने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कमेटी के अध्यक्ष मनीष साह ने बताया कि बुधवार को मां नंदा-सुनंदा के डोले का नगर क्षेत्र दोपहर एक बजे से भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण कराने के बाद मां नंदा-सुनंदा की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। संवाद
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