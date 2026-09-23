Nainital News: दुकान का ताला तोड़कर सामान और नकदी चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 23 Sep 2026 02:21 AM IST
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गौलापार। मुख्य बाजार करगिल क्षेत्र में सोमवार देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 20 हजार का सामान और नकदी पार कर ली। चोरगलिया निवासी दुकान स्वामी देवकीनंदन बजेठा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि घटना की सूचना पर मंगलवार सुबह दुकान पहुंचने पर हुई। दुकान का ताला टूटा देखकर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। थाना अध्यक्ष तारा सिंह राणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
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