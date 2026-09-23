Nainital News: एलटी संवर्ग में पदोन्नति काउंसिलिंग 26 सितंबर से
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 23 Sep 2026 02:22 AM IST
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नैनीताल। कुमाऊं मंडल में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 फीसदी रिक्त पदों पर भर्ती के पहले चरण की काउंसिलिंग 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से एचएन इंटर कॉलेज, हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी। इस चरण में व्यायाम, गृह विज्ञान, कला और संगीत विषयों के शिक्षकों को बुलाया गया है। मंडलीय अपर निदेशक गजेंद्र सिंह सौन ने बताया कि विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। काउंसिलिंग में विज्ञापित पदों से अधिक अभ्यर्थी बुलाए गए हैं इसलिए केवल प्रतिभाग करने से पदोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा। चयन केवल उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही किया जाएगा। संवाद
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