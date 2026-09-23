Nainital News: धूप के बीच बदला मौसम, नैनीताल में आधे घंटे हुई बारिश
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 23 Sep 2026 02:24 AM IST
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नैनीताल। सरोवर नगरी में मंगलवार को दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई। सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप के कारण दिन में कई बार लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर तक मौसम सामान्य बना रहा और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने भी सुहावने मौसम का आनंद लिया। हालांकि दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और करीब तीन बजे शहर में बारिश शुरू हो गई।
करीब आधे घंटे तक धीमी बारिश होती रही। बारिश के दौरान कुछ देर के लिए मौसम में ठंडक महसूस हुई, लेकिन बारिश अधिक तेज नहीं होने के कारण जनजीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बारिश थमते ही बादल छंटने लगे और एक बार फिर धूप खिल उठी। शाम तक मौसम सामान्य बना रहा। मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बीच शहर में दिनभर धूप, बादल और बारिश का दौर देखने को मिला।
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करीब आधे घंटे तक धीमी बारिश होती रही। बारिश के दौरान कुछ देर के लिए मौसम में ठंडक महसूस हुई, लेकिन बारिश अधिक तेज नहीं होने के कारण जनजीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बारिश थमते ही बादल छंटने लगे और एक बार फिर धूप खिल उठी। शाम तक मौसम सामान्य बना रहा। मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बीच शहर में दिनभर धूप, बादल और बारिश का दौर देखने को मिला।
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