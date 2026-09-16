Nainital News: टेबल टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंंचा शेरवुड स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 16 Sep 2026 01:46 AM IST
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नैनीताल। तृतीय भुवन चंद्र साह मेमोरियल इंटर स्कूल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शेरवुड स्कूल नैनीताल का दबदबा रहा। बालिका एकल सेमीफाइनल में शेरवुड की ही चारों टीमों ने जगह बनाई। बालिका डबल्स के सेमीफाइनल में शेरवुड का मुकाबला सेंट मैरी कॉन्वेंट से और शेरवुड का दूसरा मुकाबला मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर से होगा। जूनियर बॉयज सिंगल्स में सेंट जोसेफ कॉलेज का सामना शेरवुड व बिड़ला विद्या मंदिर से होगा। सीनियर बॉयज सिंगल्स में एक मुकाबला सेंट जोसेफ व शेरवुड और दूसरा शेरवुड बनाम शेरवुड होगा। सीनियर बॉयज डबल्स में सेंट जोसेफ कॉलेज की टीमें शेरवुड और बिड़ला विद्या मंदिर से भिड़ेंगी। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ अनूप साह और आलोक साह के मुकाबले से हुआ। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडे, संयोजक शैलेंद्र चौधरी, नागेंद्र साह आदि मौजूद रहे। संवाद
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