Nainital News: ज्योलीकोट जल संकट के बीच सीनियर केमिस्ट का इस्तीफा

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जल संस्थान की मल्लीताल पंप हाउस के समीप स्थित प्रयोगशाला में नियमित रूप से पेयजल के नमूनों की जांच की जाती है। प्रयोगशाला में योगेंद्र पाल के अलावा ज्योलीकोट निवासी पंकज कुमार भी केमिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। पंकज करीब तीन वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। दोनों कर्मचारी जल संस्थान के नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि यूकोस्ट के माध्यम से कार्यरत हैं। वहीं विभागीय सेवा में दिसंबर 2025 में ज्योति आर्या ने भी ज्वाइन किया है। सीनियर केमिस्ट होने के कारण प्रयोगशाला में जांच संबंधी कार्य योगेंद्र के नेतृत्व में संचालित होता था।इस्तीफे के कारणों पर पूछने पर योगेंद्र ने बताया कि ज्योलीकोट प्रकरण से मन व्यथित होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। निजी भविष्य की सुरक्षा और विभागीय दबाव भी वजह हैं। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की परीक्षा के लिए अवकाश नहीं मिलने से भी वह व्यथित थे। कई बार दोयम दर्जे का व्यवहार किए जाने की बात भी उन्होंने कही।विभाग ने लापरवाही की शिकायतों का दिया हवालासीनियर केमिस्ट योगेंद्र के खिलाफ कार्य में लापरवाही समेत अन्य के लिए पूर्व में भी ईई स्तर के अधिकारियों ने कई शिकायतें की हैं। विभागीय कर्मचारी समेत संगठन स्तर पर भी दिक्कतें हो चुकी है। ज्योलीकोट निवासी केमिस्ट पंकज की बीमारी को देखते हुए संवेदनशील समय में लंबी छुट्टी के लिए मैंने इन्कार जरूर किया था। योगेंद्र के स्थान पर रानीखेत से केमिस्ट यहां स्थानांतरित हो चुके हैं। - अनीष पिल्लई अधिशासी अभियंता जल संस्थानज्योलीकोट में पानी वितरण टैंक में क्लोरीनेटर लगाज्योलीकोट (नैनीताल)। ज्योलीकोट एवं इससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित रोगों के प्रकोप के बाद जल संस्थान भी अलर्ट हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के दखल एवं जिला प्रशासन के निर्देश के बाद विभाग को जरूरी काम याद आने लगे हैं। 15 वर्ष से उपयोग में आ रहे जल संग्रह और वितरण टैंक में रविवार को क्लोरिनेशन के लिए क्लोरीनेटर लगाया गया जिसे सुचारु किया जा चुका है। ग्रामीणों ने नियमित चेकिंग आदि की मांग की है। संवाद