Nainital News: सैनिक स्कूल घोड़खाल एवं ऑल सेंट्स कॉलेज जीते

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मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहन पाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि लोकेश जोशी, आशीष बजाज रहे। इस मौके पर डीएसए महासचिव मनोज जोशी, सीएल साह, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, बीएस मेहता, अमन बिरमानी, सभासद भगवत रावत, प्रदीप कुमार, संतोष साह महेश बेरिया, शैलेंद्र बिष्ट आदि रहे। विज्ञापन

मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहन पाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि लोकेश जोशी, आशीष बजाज रहे। इस मौके पर डीएसए महासचिव मनोज जोशी, सीएल साह, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, बीएस मेहता, अमन बिरमानी, सभासद भगवत रावत, प्रदीप कुमार, संतोष साह महेश बेरिया, शैलेंद्र बिष्ट आदि रहे।

नैनीताल। जिला क्रीड़ा संघ की ओर से आयोजित बास्केटबाल प्रतियोगिता के तहत शनिवार को दोनों फाइनल मुकाबले खेले गए। बालक वर्ग में सैनिक स्कूल घोड़खाल ने बिड़ला विद्या मंदिर को 60-20 से पराजित किया। जबकि बालिका वर्ग में ऑल सेंट्स कॉलेज ने बालिका स्कूल को 34-13 से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया।