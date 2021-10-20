फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   76-year-old Ramlila in Kathgodam begins today.

Nainital News: काठगोदाम में 76 साल पुरानी रामलीला का आज से शुभारंभ

Sun, 11 Oct 2026 12:51 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 11 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
76-year-old Ramlila in Kathgodam begins today.
हल्द्वानी। नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम में 76 वर्षों से चली आ रही श्रीरामलीला का शुभारंभ आज नवरात्र के प्रथम दिन गणेश पूजन के साथ होगा। कमेटी अध्यक्ष संदीप राणा ने बताया कि पहले दिन नारद मोह और श्रीराम जन्म की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। 20 अक्तूबर को कुंभकरण, मेघनाद और रावण वध के बाद पुतला दहन और आतिशबाजी होगी। 21 अक्तूबर को श्रीराम के राजतिलक के साथ रामलीला का समापन होगा।
विज्ञापन

भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच ललित प्रसाद का काठगोदाम में स्वागत
हल्द्वानी। भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच और मुक्केबाज ललित प्रसाद का शनिवार को उनके गृह क्षेत्र काठगोदाम पहुंचने पर ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया गया। काठगोदाम में ही बॉक्सिंग की बारीकियां सीखने वाले ललित प्रसाद के स्वागत में क्षेत्र के लोगों, खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। वहां विधायक सुमित हृदयेश, गोविंद बिष्ट, मोहन बिष्ट, कमल पपने, किशन अनेरिया, किशन लाल, प्रदीप बिष्ट आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed