Nainital News: काठगोदाम में 76 साल पुरानी रामलीला का आज से शुभारंभ

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भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच ललित प्रसाद का काठगोदाम में स्वागत

हल्द्वानी। भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच और मुक्केबाज ललित प्रसाद का शनिवार को उनके गृह क्षेत्र काठगोदाम पहुंचने पर ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया गया। काठगोदाम में ही बॉक्सिंग की बारीकियां सीखने वाले ललित प्रसाद के स्वागत में क्षेत्र के लोगों, खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। वहां विधायक सुमित हृदयेश, गोविंद बिष्ट, मोहन बिष्ट, कमल पपने, किशन अनेरिया, किशन लाल, प्रदीप बिष्ट आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच ललित प्रसाद का काठगोदाम में स्वागतहल्द्वानी। भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच और मुक्केबाज ललित प्रसाद का शनिवार को उनके गृह क्षेत्र काठगोदाम पहुंचने पर ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया गया। काठगोदाम में ही बॉक्सिंग की बारीकियां सीखने वाले ललित प्रसाद के स्वागत में क्षेत्र के लोगों, खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। वहां विधायक सुमित हृदयेश, गोविंद बिष्ट, मोहन बिष्ट, कमल पपने, किशन अनेरिया, किशन लाल, प्रदीप बिष्ट आदि मौजूद रहे।

हल्द्वानी। नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम में 76 वर्षों से चली आ रही श्रीरामलीला का शुभारंभ आज नवरात्र के प्रथम दिन गणेश पूजन के साथ होगा। कमेटी अध्यक्ष संदीप राणा ने बताया कि पहले दिन नारद मोह और श्रीराम जन्म की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। 20 अक्तूबर को कुंभकरण, मेघनाद और रावण वध के बाद पुतला दहन और आतिशबाजी होगी। 21 अक्तूबर को श्रीराम के राजतिलक के साथ रामलीला का समापन होगा।