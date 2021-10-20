Nainital News: खटीमा में 10वें दिन भी नहीं खुला धान खरीद का खाता

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खटीमा। खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के 10वें दिन शनिवार को भी खटीमा विकास खंड में धान खरीद शून्य रही। विकासखंड में धान खरीदने के लिए खोले गए सभी सहकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। धान में मानक से अधिक नमी होने के कारण किसान अपना धान बेचने के लिए नहीं पहुंचे। वरिष्ठ विपणन अधिकारी केसी आर्या ने बताया कि धान में 17 प्रतिशत से अधिक नमी आ रही है, जिस कारण क्रय केद्रों पर धान खरीद नहीं हो रही है। इस साल खटीमा में धान खरीदने के लिए कुल 99 क्रय केंद्र खोले गए हैं। अभी तक किसी भी क्रय केंद्र पर धान खरीद शुरू नहीं हो सकी है।