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Nainital News: आज से निकलेगी उत्तराखंड उत्थान जात्रा, 17 को हल्द्वानी में समापन

Sun, 11 Oct 2026 12:51 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 11 Oct 2026 12:51 AM IST
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Uttarakhand Utthan Yatra begins today; concludes in Haldwani on the 17th.
हल्द्वानी। उत्तराखंड के हितों, जनजागरूकता और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर यूकेडी की उत्तराखंड उत्थान जात्रा रविवार से शुरू होगी। जात्रा हीरानगर स्थित उत्थान मंच से शुरू होकर लालकुआं, खटीमा, चंपावत और पिथौरागढ़ होते हुए कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी। पार्टी जिलाध्यक्ष प्रताप चौहान ने बताया 17 अक्तूबर को रामनगर, बेलपड़ाव और कालाढूंगी होते हुए हल्द्वानी में इसका समापन होगा। इस दौरान खटीमा के शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जनता से सुझाव लेकर प्रदेश के हितों और क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों को मेनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा।
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