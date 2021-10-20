Nainital News: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाया, निष्पक्ष जांच की मांग

विज्ञापन

काशीपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर कथित वोट चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे। आप प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हाईकोर्ट अधिवक्ता उदित बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। वहां चंदन सिंह सूर्यवंशी, गुड्डू, आदिल, कुलदीप, ममता आदि मौजूद रहे।