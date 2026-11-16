Nainital News: आंदोलनकारियों की मांग, पहाड़ के विकास के लिए गैरसैंण बने राजधानी

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पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि पलायन रोकने और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना जरूरी है। राज्य आंदोलनकारी गोपाल दत्त कोठारी ने राज्य आंदोलनकारियों से अपने अधिकारों और आंदोलन के उद्देश्यों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इस दौरान रामेश्वर शर्मा, ललित मोहन जीना, अनिल बहुगुणा, प्रेमा मेर, विनोद कुमार घड़ियाल, राजेंद्र कांडपाल, कविता जीना, महेश तिवारी आदि शामिल रहे।

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हल्द्वानी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग के लिए 18 अक्तूबर से बुद्धपार्क में चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन 29वें दिन भी जारी रहा। रविवार को पहाड़ी आर्मी की गीता बिष्ट और हरेंद्र राणा अनशन पर बैठे। आंदोलनकारियों ने पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकालकर राज्य की स्थायी राजधानी की जरूरत पर जोर दिया।