Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   UOU convocation on the 18th; degrees to be awarded to 14,857 students

Nainital News: यूओयू का दीक्षांत समारोह 18 को, 14,857 छात्रों को दी जाएंगी उपाधियां

Mon, 16 Nov 2026 02:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 16 Nov 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
UOU convocation on the 18th; degrees to be awarded to 14,857 students
प्रतीकात्मक - फोटो : प्रतीकात्मक
हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 18 नवंबर को होगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. ढाल सिंह बिसेन मुख्य अतिथि होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत खास मेहमान के रूप में शामिल होंगे। इस बार 36 छात्रों को स्वर्ण पदक मिलेगा। कुल 14,857 छात्रों को उपाधियां दी जाएंगी।
विज्ञापन

प्रशासनिक विशेषज्ञ अश्वनी लोहनी को मानद उपाधि दी जाएगी। दुनिया की सबसे पुरानी चालू भाप इंजन रेलगाड़ी फेयरी क्वीन को फिर से चलाने के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस समय वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के निदेशक हैं।
विज्ञापन

कार्यक्रम में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. नागेश्वर राव मुख्य भाषण देंगे। कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि बदलते समय में विश्वविद्यालय नई सोच, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार वाले पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed