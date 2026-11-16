Nainital News: यूओयू का दीक्षांत समारोह 18 को, 14,857 छात्रों को दी जाएंगी उपाधियां
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 16 Nov 2026 02:20 AM IST
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हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 18 नवंबर को होगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. ढाल सिंह बिसेन मुख्य अतिथि होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत खास मेहमान के रूप में शामिल होंगे। इस बार 36 छात्रों को स्वर्ण पदक मिलेगा। कुल 14,857 छात्रों को उपाधियां दी जाएंगी।
प्रशासनिक विशेषज्ञ अश्वनी लोहनी को मानद उपाधि दी जाएगी। दुनिया की सबसे पुरानी चालू भाप इंजन रेलगाड़ी फेयरी क्वीन को फिर से चलाने के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस समय वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के निदेशक हैं।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. नागेश्वर राव मुख्य भाषण देंगे। कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि बदलते समय में विश्वविद्यालय नई सोच, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार वाले पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है।
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प्रशासनिक विशेषज्ञ अश्वनी लोहनी को मानद उपाधि दी जाएगी। दुनिया की सबसे पुरानी चालू भाप इंजन रेलगाड़ी फेयरी क्वीन को फिर से चलाने के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस समय वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के निदेशक हैं।
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कार्यक्रम में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. नागेश्वर राव मुख्य भाषण देंगे। कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि बदलते समय में विश्वविद्यालय नई सोच, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार वाले पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है।
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