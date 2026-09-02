Nainital News: रामपुर, काशीपुर रेलखंड पर कवच लगाने की तैयारी

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लालकुआं। पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रेनों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए लालकुआं से जुड़े रेलखंडों पर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया है। रेलवे बोर्ड ने लालकुआं-रामपुर और लालकुआं-काशीपुर रेलखंडों को कवच योजना में शामिल किया है। कवच प्रणाली ट्रेन के सामने या पीछे से संभावित टक्कर की स्थिति में जरूरत पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाकर हादसे को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा घने कोहरे जैसे प्रतिकूल मौसम में भी ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में यह प्रणाली सहायक होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पूर्वोत्तर रेलवे में कुल 2,101 रूट किमी पर कवच लगाने का कार्य 787.21 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत है। प्रथम चरण में 551 किमी प्रमुख रेलमार्गों पर कवच लगाने का कार्य किया जा रहा है।