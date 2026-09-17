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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Preparations have begun to rapidly advance the ropeway project from Kathgodam to Hanumangarhi

हल्द्वानी: रोपवे पर खर्च होंगे 2800 करोड़, 25 मिनट में नैनीताल पहुंचेंगे सैलानी; 14.9 किलोमीटर लंबी परियोजना

Thu, 17 Sep 2026 10:58 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 17 Sep 2026 10:58 AM IST
सार

काठगोदाम से हनुमानगढ़ी तक रोपवे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14.900 किलोमीटर लंबी और 2800 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सैलानी हवा में सफर करते हुए मात्र 25 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। 

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Preparations have begun to rapidly advance the ropeway project from Kathgodam to Hanumangarhi
रोपवे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी शहर के काठगोदाम से हनुमानगढ़ी तक बनने जा रहे रोपवे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14.900 किलोमीटर लंबे 2800 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सैलानी हवा में सफर करते हुए 25 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद इस परियोजना को कैंची धाम से भी जोड़ा जाएगा।

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इस संबंध में बुधवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव (नियोजन) डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता व लोनिवि सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय और पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। तय हुआ कि हल्द्वानी से नैनीताल तक की पहाड़ियों के भौगोलिक रूप से संवेदनशील होने के कारण तकनीकी अध्ययन पूरा होने के बाद ही परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में काठगोदाम रेलवे स्टेशन से रोडवेज परिसर तक 250 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज बनाने, काठगोदाम क्षेत्र में पार्किंग सुविधा विकसित करने का भी फैसला लिया गया।

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स्टेशन के लिए रानीबाग में देखी जमीन, ज्योलीकोट में बनेगा जंक्शन
सुंदरम ने अधिकारियों के साथ रानीबाग क्षेत्र का भ्रमण भी किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि रानीबाग में 33 एकड़ भूमि है जहां रोपवे स्टेशन के साथ पार्किंग भी बन सकेगी। ज्योलीकोट रोपवे स्टेशन को जंक्शन स्टेशन बनाया जाएगा जहां से कैंची धाम के लिए रोपवे प्रस्तावित होगा। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने को भी कहा। बैठक में डीएम ललित मोहन रयाल, डीएफओ आकाश गंगवार, एडीएम सौरभ असवाल, एसडीएम मोनिका के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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375 रुपये होगा किराया, प्रतिघंटा 1800 यात्री करेंगे सफर
नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रशांत जैन ने प्रमुख सचिव नियोजन को बताया कि काठगोदाम-नैनीताल रोपवे पर लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। काठगोदाम, रानीबाग, भुजियाघाट, ज्योलीकोट एवं हनुमानगढ़ी में इसके स्टेशन बनेंगे। रोपवे की कुल लंबाई 14.9 किलोमीटर होगी जिसमें 58 टावर लगेंगे। रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे का एकतरफा शुल्क 375 रुपये प्रति व्यक्ति प्रस्तावित रहेगा। रोपवे से प्रति घंटे लगभग 1800 यात्री सफर कर सकेंगे। रानीबाग से हनुमानगढ़ी का सफर लगभग 20 से 25 मिनट में पूर्ण होगा जबकि इसमें कार से करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है।

रोपवे निर्माण से ये होंगे फायदे

- काठगोदाम से नैनीताल की यात्रा में लगने वाला समय घटेगा

- नैनीताल और कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति मिलेगी

- धार्मिक और पर्वतीय पर्यटन को एक नई ऊंचाई मिलेगी

- रोपवे बनने से इसके स्टेशन वाले क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियां बढ़ेंगी

- पर्यटन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

- ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी

 

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