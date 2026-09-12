हल्द्वानी: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर एसटीएच में पीजी डॉक्टरों की हड़ताल, सारी ओपीडी ठप; मरीज बाहर खड़े
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 12 Sep 2026 11:57 AM IST
सार
हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पीजी डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे अस्पताल की सभी ओपीडी बंद हैं।
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विस्तार
हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पीजी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। एमएस अरुण जोशी के पीजी डॉक्टरों से वार्ता के बाद ओपीडी के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे मरीज बाहर खड़े रहने को मजबूर हैं।
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