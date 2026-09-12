उत्तराखंड: हनुमान अंश के निदेशक ने कैंची धाम में टेका मत्था, बाबा का लिया आशीर्वाद; ध्यान लगाया

देशभर में धमाल मचाने वाली हनुमान अंश फिल्म के निदेशक डॉ विशाल चतुर्वेदी ने कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में बाबा का ध्यान लगाया। मंदिर समिति के प्रबंधक प्रदीप साह भय्यू ने उनका स्वागत किया। साथ ही उन्हें बाबा नीब करौरी महाराज की विस्तृत जानकारी दी।

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डॉ विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि बाबा की कृपा से ही हनुमान अंश फिल्म को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा लोगों को बाबा के आध्यात्मिक शक्तियों के साथ अन्य जानकारियां मिल रही है। मंदिर समिति के पूर्व प्रबंधक विनोद जोशी ने उन्हें बाबा की पुस्तक भेंट की। एक घंटे तक मंदिर में रहने के बाद वह वापस लौट गई।