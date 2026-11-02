Nainital News: भीमताल में बंदरों की समस्या से लोग परेशान

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भीमताल(नैनीताल)। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कुछ समय से बंदरों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग और व्यापारी काफी परेशान हैं। भीमताल, नौकुचियाताल, पांडेगांव, मेहरागांव, बाईपास, डांठ और तल्लीताल क्षेत्र में बंदरों का झुंड लोगों और बच्चों को काटने के लिए आ रहा है। बंदर दुकानों और घरों में रखा सामान भी उठा ले जा रहे हैं। व्यापारी कौशल पांडे ने बताया कि बंदर दुकानों से सामान उठाने के साथ लोगों को हमला करने आ रहे हैं। लोगों ने नगर पालिका और वन विभाग के अधिकारियों से बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की मांग की है। संवाद