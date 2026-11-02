Nainital News: आबादी के बीच आग का खतरा, लोगों की जान दांव पर

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रामपुर रोड स्थित एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के गोदाम में पांच जून को लगी भीषण आग में दो कर्मचारियों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि गोदाम का पंजीकरण नहीं था। फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी और आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी नहीं थी। इसके अलावा हीरानगर स्थित केवीएम स्कूल में 23 जून को आग से दो बसें, जनरेटर और भवन का हिस्सा जल गया था। बनभूलपुरा में रुई की दुकान और ईरा बाजार में जूते की दुकान में लगी आग भी आसपास के प्रतिष्ठानों और मकानों तक फैलने का खतरा बनी। अमेजन अग्निकांड के बाद प्रशासन की जांच में एनएच मार्ट, रुकैया ट्रेडिंग कंपनी और रुद्रा ट्रेडर्स में फायर एनओसी नहीं मिली थी। तीनों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसके बावजूद घनी आबादी में संचालित गोदामों और प्रतिष्ठानों की नियमित अग्नि सुरक्षा जांच बड़ा सवाल बनी हुई है।अब तक हुए प्रमुख हादसेतारीख स्थान हादसा04 जनवरी : टीपी नगर : बैटरी की दुकान में आग09 जनवरी : केमू स्टेशन के पीछे : तहसील के सरकारी आवास में आग23 जनवरी : : बनभूलपुरा, लाइन नंबर एक : रुई की दुकान/गोदाम में आग02 जून : तिकोनिया : शराब की दुकान और गोदाम में आग06 जून : रामपुर रोड : अमेजन गोदाम में आग, दो कर्मचारियों की मौत21 अगस्त : तिकोनिया : मोबाइल की दुकान में आग24 सितंबर : भोलानाथ गार्डन : घनी आबादी में कपड़ों के गोदाम में आग13 अक्तूबर : छड़ायल मोड़ : दो मंजिला मकान में आगवर्जनअब तक सामने आए अधिकतर हादसों में दमकल टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए जनहानि होने से रोकी है। जांच में लापरवाही सामने आने पर उनकी रिपोर्ट भी संबंधित विभाग को भेजी गई है। समय-समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। गौरव किरार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नैनीताल