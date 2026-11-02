Nainital News: दीपावली की आहट से गुलजार हुआ हल्द्वानी बाजार

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दीपावली को लेकर लोगों ने घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगे सजावटी सामान, मोमबत्तियां, मिट्टी के दीये, बिजली की झालरें आदि सामान की खरीदारी की। दुकानों पर अपनी पसंद का सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। पर्व को देखते हुए अगले नौ-10 दिन तक विभिन्न बाजारों में काफी रौनक रहेगी और खरीदारी का उत्साह और भी बढ़ जाएगा।बाजार में दो पहिया वाहनों से खरीदार परेशानत्योहारी सीजन में एक ओर बाजार में पहले से ही ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है। वहीं दूसरी ओर बाजार क्षेत्र में दोपहिया वाहनों के चलने और जगह जगह पार्किंग की अव्यवस्था के कारण खरीदार काफी परेशान दिखे। लोगों का कहना है कि कम से कम त्योहारी सीजन में आम लोग और व्यापारी भी अपने वाहनों को बाजार से हटकर पार्किंग स्थलों पर खड़ा करें ताकि जनता और व्यापारी दोनों को समस्या न हो।पूजा और सहालग के लिए आभूषणों की खरीदारी शुरूरविवार को स्वर्णकारों और बर्तन बाजार में भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। सोना और चांदी सस्ता होने के चलते लोगों ने महालक्ष्मी पूजन के अलावा सलालग सीजन के लिए आभूषण बनाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ व्यापारी नवीन वर्मा ने बताया कि अगले दो तीन दिनों में बाजार में और ज्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।आठ नवंबर को एक साथ मनेगी दीपावली, तिथियों को लेकर संशय नहींदीपावली के पर्व को लेकर इस बार तिथियों का संशय नहीं रहेगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. मंजू जोशी के अनुसार, देशभर में दीपावली का मुख्य पर्व रविवार आठ नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक अमावस्या तिथि प्रदोष और निशीथ काल में विद्यमान रहने के कारण महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व रहेगा। पांच दिवसीय दीपोत्सव में छह नवंबर को धनतेरस, सात नवंबर को रूप चतुर्दशी, आठ नवंबर को दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन होगा। मंगलवार 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट जबकि 11 नवंबर को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा।