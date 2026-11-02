Nainital News: मौसम में बदलाव से बढ़े वायरल संक्रमण के मामले

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बेस अस्पताल की वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विनीता निखुर्पा के अनुसार, मौसम में ठंड और गर्मी के बीच लगातार बदलाव वायरल संक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण बन रहा है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अस्पताल में रोजाना करीब 200 मरीजों की ओपीडी हो रही है। सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार या लगातार खांसी होने पर लक्षणों को नजरअंदाज न करें और अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराएं। उन्होंने बताया कि इन दिनों मीजल्स (खसरा) के मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं।डेंगू के चार मरीज अस्पताल में भर्तीइस समय डेंगू के मामलों में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अस्पताल में प्रतिदिन दो से तीन मरीज पहुंच रहे हैं। रविवार को बेस अस्पताल के डेंगू वार्ड में चार मरीज भर्ती थे जिनका उपचार जारी है।बिना सलाह न लें एंटीबायोटिकडॉक्टरों ने ठंडी चीजों के सेवन से बचने, सुबह-शाम ठंड में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीने की सलाह दी है। साथ ही नियमित रूप से हाथ साफ रखने और बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन नहीं के लिए कहा है।