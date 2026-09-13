Nainital News: लकड़ी लेने गए युवक का नौ दिन बाद भी नहीं चला पता

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रामनगर। रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज स्थित बेलगढ़ क्षेत्र में लकड़ी लेने गए सोहित कश्यप (30) का नौ दिन बाद भी पता नहीं चल सका। मोतीमहल निवासी शालू ने डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया को दिए पत्र में बताया कि उनका भाई सोहित तीन सितंबर को लकड़ी लेने के लिए कोसी रेंज के गुलरसिद्ध स्थित जंगल में गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। उन्होंने जंगल में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होने की आशंका जताई है। डीएफओ ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है।