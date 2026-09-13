फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   No trace found of youth who went to collect wood, even after nine days.

Nainital News: लकड़ी लेने गए युवक का नौ दिन बाद भी नहीं चला पता

Sun, 13 Sep 2026 02:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 13 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
No trace found of youth who went to collect wood, even after nine days.
रामनगर। रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज स्थित बेलगढ़ क्षेत्र में लकड़ी लेने गए सोहित कश्यप (30) का नौ दिन बाद भी पता नहीं चल सका। मोतीमहल निवासी शालू ने डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया को दिए पत्र में बताया कि उनका भाई सोहित तीन सितंबर को लकड़ी लेने के लिए कोसी रेंज के गुलरसिद्ध स्थित जंगल में गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। उन्होंने जंगल में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होने की आशंका जताई है। डीएफओ ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed