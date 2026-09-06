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नैनीताल: सुयालबाड़ी में सड़क धंसने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त; यात्री परेशान

Sun, 06 Sep 2026 05:48 PM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 06 Sep 2026 05:48 PM IST
सार

नैनीताल जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई प्रमुख सड़कें भूस्खलन और मलबा आने से बाधित हैं जबकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है।

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Movement of heavy vehicles halted due to road subsidence in Suyalbari; daily life disrupted
सुयालबाड़ी में सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। - फोटो : संवाद

विस्तार
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नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है।सुयालबाड़ी-नथुवाखान-ओड़ाखान स्टेट हाईवे सुयालबाड़ी के पास धंसने से सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से सड़क सही कराकर छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क खोली। सड़क के धंसने से सुयालबाड़ी सीएचसी की सुरक्षा दीवार कै खतरा बना हुआ है। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में झूलापुल गरमपानी में थुवा की पहाड़ी से बारिश के चलते दोपहर 3.30 बजे मलबा आने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई।
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सड़क बंद होने से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, धारचूला, बागेश्वर और हल्द्वानी की ओर आने और जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।  वहीं पाडली, रातीघाट, रामगाड़, दोपाखी, गरमपानी, भौर्या मोड़, लोहाली और काकड़ीघाट के पास सड़क पर पत्थरों के गिरने से भी जाम की समस्या बनी रही। बारिश के चलते शिप्रा और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोग भी परेशान हैं। कुफल्टा-नौणा मोटर मार्ग काली पहाड़ी के पास मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। बेतालघाट के शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग काली पहाड़ी से लगातार मलबा आने से बंद होने से ग्रामीणों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोनिवि के अधिशासी अभियंता हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि सड़क खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जल्द सड़क खोल दी जाएगी। 
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