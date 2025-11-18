नैनीताल: भवाली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, केस दर्ज; गर्भवती होने पर पीड़िता की मां ने दी तहरीर

नैनीताल जिले के भवाली नगर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और गर्भवती होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।

कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि क्षेत्र के ही एक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वह अब गर्भवती है।

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कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि घटना के समय युवक नाबालिग था इसके चलते उसे बाल अभिरक्षा गृह भेजा गया है। साथ ही पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। सीओ रविकांत सेमवाल ने कहा कि मामले की पुलिस की जांच कर रही है।