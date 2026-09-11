फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   JNV Nainital emerged as the winner in folk dance.

Nainital News: लोकनृत्य में जेएनवी नैनीताल रहा विजेता

Fri, 11 Sep 2026 01:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 11 Sep 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
JNV Nainital emerged as the winner in folk dance.
गरमपानी (नैनीताल)। जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी में कला उत्सव प्रतियोगिता में 16 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। लोक नृत्य में जेएनवी नैनीताल प्रथम, जेएनवी हरिद्वार द्वितीय, जेएनवी पिथौरागढ़ तृतीय, शास्त्रीय एकल नृत्य में जेएनवी नैनीताल प्रथम, जेएनवी बागेश्वर द्वितीय और जेएनवी रुद्रप्रयाग ने तृतीय स्थान पाया।
विज्ञापन

शास्त्रीय समूह नृत्य जेएनवी नैनीताल प्रथम, जेएनवी बिजनौर द्वितीय और बागेश्वर को तृतीय स्थान मिला। लघु नाटिका में जेएनवी टिहरी गढ़वाल प्रथम, नैनीताल द्वितीय और चमोली तृतीय स्थान। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी ने विभिन्न कला विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

निर्णायक मंडल की भूमिका ध्रुव कुमार, गोकुल सिंह और रीतिका बोहरा ने निभाई। इस दौरान प्राचार्य तिलक सिंह, उप प्राचार्या डॉ दीपा जोशी, मदन सुयाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed