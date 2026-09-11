Nainital News: हल्द्वानी मंडी में चना महंगा, दो से तीन रुपये तक बढ़े दाम

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व्यापारी तुषार गुप्ता ने बताया कि हल्द्वानी में चने की आपूर्ति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से हो रही है और फिलहाल आवक में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसके बावजूद देशभर में चने के दाम मजबूत बने हुए हैं। कारोबारी रोहित गर्ग ने बताया कि त्योहारों की मांग को देखते हुए फिलहाल कीमतों में कमी की संभावना कम है। चने के दाम बढ़ने का असर दाल और बेसन की कीमतों पर भी पड़ा है। व्यापारियों की माने तो चने की नई फसल आने तक दाम घटने की संभावना कम है। विज्ञापन

व्यापारी तुषार गुप्ता ने बताया कि हल्द्वानी में चने की आपूर्ति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से हो रही है और फिलहाल आवक में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसके बावजूद देशभर में चने के दाम मजबूत बने हुए हैं। कारोबारी रोहित गर्ग ने बताया कि त्योहारों की मांग को देखते हुए फिलहाल कीमतों में कमी की संभावना कम है। चने के दाम बढ़ने का असर दाल और बेसन की कीमतों पर भी पड़ा है। व्यापारियों की माने तो चने की नई फसल आने तक दाम घटने की संभावना कम है।

हल्द्वानी। कुमाऊं की सबसे गल्ला मंडी में चने के दामों में तेजी आई है। पिछले एक सप्ताह में चना दो से तीन रुपये प्रति किलो की दर से महंगा हुआ है। हल्द्वानी मंडी में चने के भाव 75 से 90 रुपये किलो चल रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक त्योहारों के चलते मांग बढ़ने और प्रमुख मंडियों में आवक कमजोर रहने से दामों में तेजी बनी हुई है।