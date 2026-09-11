Nainital News: आज होगा डीसीबी के सभापति का चयन

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कुल 213 मतदाताओं में से बृहस्पतिवार को 211 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोटाबाग और बेतालघाट से एक-एक मतदाता अनुपस्थित रहे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। मतदान के बाद मतगणना हुई और निर्वाचन परिणाम घोषित किए गए। बराबर वोट आने की स्थिति में पर्ची के माध्यम से विजेता का चयन किया गया।सात सीटों पर विजेताओं की घोषणाधारी-01 (महिला) सीट पर दीपा बिष्ट ने लॉटरी के जरिये जीत हासिल की, उन्हें और चंद्रा देवी को 15-15 वोट मिले थे। बेतालघाट-01 (अनारक्षित) से मंजू जलाल ने राजेंद्र सिंह को हराया जबकि रामनगर-01 (अनारक्षित) सीट पर पुष्कर चंद्र विजयी रहे। ओखलकांडा-01 (एससी) से बलदेव आर्या ने राधिका देवी को मात दी और कोटाबाग-01 (महिला) सीट पर विमला देवी ने मंजू को 11 वोट से पराजित किया। जिला स्तरीय समिति-02 (महिला) से जागृति मनराल और जिला स्तरीय समिति-02 से निश्चल पांडे ने भी जीत दर्ज की।