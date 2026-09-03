हल्द्वानी: माली के घर से दिन-दहाड़े ताले काटकर लाखों की चोरी, काम पर गया था परिवार, चोरों ने खंगाल डाला घर

हल्द्वानी शहर के डहरिया के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी सूरज पाल के मकान में दिन-दहाड़े घुसे चोरों ने पूरा घर खंगाल डाला। उनकी पत्नी और तीन बहुओं के करीब 20 लाख रुपये कीमत के जेवरात चोर ले उड़े। मामला एक सितंबर का है लेकिन अब तक पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

सूरज पाल ने बताया कि वह माली का काम करते हैं। उनका एक बेटा मोबाइल रिपेयरिंग, दूसरा दूध की डेयरी पर काम करता है और तीसरा बेटा दुकान चलाता है। तीनों बहुएं और पत्नी भी काम पर जाती हैं।

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मंगलवार को परिवार के सभी सदस्य काम पर गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे जब वह खाना खाने के लिए घर पहुंचे तब दरवाजे खुले हुए थे और अंदर कमरों की अलमारियां भी खुली थीं। आसपास सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने तुरंत बेटों को कॉल करके बुलाया। जांच करने पर पता चला कि घर से करीब 20 लाख रुपये के जेवरात गायब थे।

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इसके बाद पुलिस को सूचना दी तब दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वीडियोग्राफी करके चले गए। बताया कि वह तीन बार टीपीनगर चौकी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लेकिन हर बार यह कह दिया गया कि अभी कांग्रेस का हंगामा चल रहा है बाद में आना। अब तक पीड़ित की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।

मामले में टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई इसकी जांच की जा रही है। लापरवाही मिलने पर रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। - मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी