फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Jamrani dam submerged due to two days of rain worth Rs 3.05 crore

जमरानी बांध: दो दिन की बारिश ने डुबाए 3.05 करोड़, एक हफ्ते तक ठप रहा काम

Fri, 11 Sep 2026 08:18 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Fri, 11 Sep 2026 08:18 PM IST
सार

जमरानी बांध परियोजना को एक और दो सितंबर की मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण काम रोकना पड़ा। यह काम नौ सितंबर से दोबारा शुरू हो सका। करीब एक हफ्ते तक काम ठप रहने से परियोजना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

विज्ञापन
Jamrani dam submerged due to two days of rain worth Rs 3.05 crore
Jamrani Dam - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जमरानी बांध परियोजना को एक और दो सितंबर की मूसलाधार बारिश ने तगड़ा झटका दिया है। भारी नुकसान के चलते परियोजना का काम रोकना पड़ा जो नौ सितंबर से दोबारा शुरू हो सका। करीब एक हफ्ते तक काम ठप रहने से परियोजना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

विज्ञापन

परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडेय ने बताया कि नुकसान का आकलन कर लिया गया है। बांध कंपोनेंट में 1.43 करोड़ और अमृतपुर-जमरानी सड़क व जमरानी कॉलोनी में 1.62 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 3.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ठेकेदार को भी कुछ नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई परियोजना मद से ही की जाएगी और इसकी जानकारी उच्च स्तर पर दे दी गई है। बांध परियोजना का काम एक हफ्ते तक बंद रहने का दूरगामी असर पड़ेगा। इससे तय समय पर बांध निर्माण की अवधि में अंतर आ सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed