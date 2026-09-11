उत्तराखंड: नैनीताल रोड पर छात्र नेताओं का शक्ति प्रदर्शन, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाईं

नैनीताल रोड पर छात्र नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के नाम पर शुक्रवार को धड़ल्ले से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाईं। हैरानी की बात है कि इस दौरान न तो नागरिक पुलिस और न ही ट्रैफिक कर्मियों या सीपीयू कर्मियों की नजर इन पर पड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर खुलेआम हुड़दंग करने और शक्ति प्रदर्शन के नाम पर अराजकता दिखाती एक 22 सेकेंड की वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वीडियो में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां गाड़ी की छतों पर बैठे, कार की खिड़की से निकलकर लटके हुए, बाइकों पर अनियंत्रित फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो नैनीताल मार्ग पर एमबीपीजी कॉलेज के पास की बताई जा रही है। आम वाहन चालक हेलमेट, सीट बेल्ट और दूसरे यातायात नियमों के पालन के लिए रोका जाता है, चालान काटे जाते हैं, लेकिन प्रभावशाली दिखने वाले छात्र नेताओं के काफिले में नियमों की खुलेआम अनदेखी को किसी भी पुलिसकर्मी ने क्यों नहीं देखा, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल सिर्फ नियम तोड़ने वालों का नहीं, बल्कि व्यवस्था संभालने वाली पुलिस की जिम्मेदारी का भी है।

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वीडियो की जांच की जा रही है, जल्द अराजकता करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और राहगीरों की जान को खतरे में डालने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी

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